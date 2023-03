Foggia, le lacrime del floricoltore durante la grandinata: «I tulipani non ci sono più, è tutto finito» – Il video

«Sta grandinando. I tulipani non ci sono più. È finita, è finita». Ha gli occhi gonfi di lacrime Giuseppe Savino mentre filma la grandine che sta distruggendo tutti i frutti del suo lavoro. Savino è un floricoltore, che insieme al socio Michele ha dato vita a Cascina Savino, un’azienda agricola in provincia di Foggia. Sulla loro pagina Facebook, i due imprenditori si descrivono come «contadini appassionati di terra e relazioni». Il maltempo degli ultimi giorni, però, ha compromesso buona parte dei loro tulipani. Il video di Savino, registrato proprio durante la grandinata e pubblicata sulla pagina Facebook dell’azienda, ha dato il via a una gara di solidarietà. «Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire. Aiutiamo Giuseppe», scrive un cliente in risposta al video pubblicato da Cascina Savino. Altri invitano il floricoltore a lasciare aperta la vendita, così da poter inviare una piccola donazione ai due imprenditori anche con la consapevolezza di non poter ricevere in cambio a casa i tulipani richiesti: «Compriamoli lo stesso e diamogli una mano», commenta un’altra utente. Tra le risposte al video di Giuseppe Savino ci sono però anche quelle di chi non riesce proprio a commuoversi e chiede informazioni per il rimborso dei fiori che, vista la grandinata, non riceverà più. «Io resto basita. Un uomo piange mentre vede andare in fumo il proprio lavoro e la gente chiede i biglietti», replica stizzita un’altra utente.

