No! La foto di questo striscione sull’Italia e le proteste francesi è un falso

Circola la foto di una manifestazione francese con la scritta «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» («Noi non faremo la fine dell’Italia»). La foto viene attribuita alle attuali proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Come in un caso precedentemente trattato da Open Fact-checkig, anche questa immagine risulta falsamente attribuita alle proteste del 2023, ma soprattutto risulta modificata con un programma di fotoriocco.

La foto risale al 2016, non al 2023.

La scritta risulta modificata, sostituendo l’originale «Non a la casse du code travail» con la frase «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» («Noi non faremo la fine dell’Italia»).

Ecco un esempio di condivisione:

PER CHI NON SA IL FRANCESE… striscione molto eloquente, su come i Francesi stanno lottando contro la riforma delle pensioni!!!

L’immagine è stata condivisa con la traduzione del presunto striscione:

“Noi non faremo la fine dell’Italia”. Questo dicono i francesi in piazza

La foto originale

Si tratta di un fotomontaggio. Ecco l’originale pubblicata da Reuters il 31 marzo 2016:

La scritta, presente nella foto originale, riporta un altro messaggio: «Non a la casse du code travail». Da nessuna parte viene citata l’Italia.

Conclusioni

Si tratta di un fotomontaggio, dove è stata sostituita la scritta «Non a la casse du code travail» con la frase «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» («Noi non faremo la fine dell’Italia») è stata erroneamente associata alle attuali proteste in Francia per la riforma delle pensioni.

