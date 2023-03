No! Questa non è una foto delle proteste in Francia

La stessa foto venne attribuita per altre manifestazioni del passato, mentre la foto originale riporta la festa per la vittoria della nazionale francese di calcio

Nel corso di sabato 26 marzo 2023 è circolata una foto di Parigi attribuita alle attuali proteste contro la riforma delle pensioni in Francia. La stessa narrazione attribuita all’immagine è stata raccolta e condivisa dall’europarlamentare Francesca Donato commentando così: «Questa non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?». Quella ritratta non è affatto una protesta, ma una festa.

Per chi ha fretta

La foto viene erroneamente attribuita alle recenti proteste in Francia contro la riforma delle pensioni.

La stessa foto venne usata nel 2021 associata alle proteste contro il “green pass” francese.

La foto risale al 2018 e riguarda i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali di Calcio da parte della Francia.

Analisi

Ecco uno dei post del 26 marzo 2023:

Viva la Francia! La Francia che si ribella in massa all’inasprimento dei costi economici – sociali – esistenziali della crisi a carico dei lavoratori (cos’altro è infatti l’innalzamento dell’ età pensionabile?). La Francia che protesta contro il proseguimento della guerra a oltranza e l’invio di armi a oltranza in Ucraina. E in Italia? Il silenzio dei cimiteri. Ma Landini che fa? Dorme? La destra non sta dalla parte dei lavoratori!

L’immagine è stata condivisa il 26 marzo 2023 anche da altri utenti, anche in gruppi come “Putin Vladimir” con il seguente commento: «LA PROTESTA IN FRANCIA: foto che TV e giornali non fanno vedere…».

Il giorno dopo, 27 marzo 2023, anche l’europarlamentare Francesca Donato condivide un tweet di un utente che pubblica la foto, attribuendola alle attuali proteste:

La foto è dei Mondiali 2018

Non è la prima volta che la foto viene diffusa con un contesto falso. Come riportano i colleghi di Checknews-Liberation, in un articolo del 2021, la stessa venne usata scorrettamente per le proteste contro il pass sanitario Covid-19.

Come ben spiegato dai colleghi, la foto ritrae i festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di calcio del 2018.

Conclusioni

La foto associata alle proteste francesi non è stata affatto scattata nel 2023, ma nel 2018. Questa non ritrae delle manifestazioni pubbliche contro il Governo francese, ma i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali di Calcio nel 2018.

