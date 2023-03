Platinette sta meglio: la foto dal letto di ospedale e le prime parole dopo l’ictus

Migliorano le condizioni di Platinette – all’anagrafe Mauro Coruzzi – colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo. L’attore, cantante e doppiatore è tornato sui social, postando una foto su Instagram che lo ritrae sorridente sul letto in ospedale. Poco prima, Platinette aveva condiviso anche un’immagine della sua cagnolina Kiri nel prato davanti all’istituto di cura. «La Kiri la posso vedere, per ora, solo dalla finestra, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale», ha precisato Platinette. Il suo ritorno sui social ha subito raccolto centinaia di commenti di incoraggiamento di fan e colleghi. «Evviva Mauro, sono tanto felice che tu stia meglio. A presto!», scrive Elena Sofia Ricci. Mentre Lorella Cuccarini esorta il collega – «Forza Mauro!» – e Pamela Prati scherza in romanesco: «Ahò a me manca la tua musica la notte, daje», scrive l’attrice. Tra le centinaia di commenti ci sono anche quelli di Paola Perego, Valeria Marini, Francesco Arca e Luca Ward.

