L’epic fail dell’arbitro: fischia la fine della partita, ma mancava ancora un minuto. La reazione in campo e sugli spalti – Il video

Triplice fischio finale e tutti negli spogliatoi. Anzi no. È esploso il caos durante gli ultimi minuti del match del derby tra Vicenza e Arzignano, nella 34esima giornata di Serie C. L’arbitro aveva concesso alle squadre 5 minuti di tempi supplementari, ma qualcosa è andato storto, e ha fischiato la fine del match al 94′. L’Arzignano si trovava in vantaggio 3 a 2 sui padroni di casa del Vicenza. La squadra e i tifosi speravano di poter riagguantare gli avversari e poter raggiungere il pareggio. Ma l’arbitro, Giuseppe Mucera, a pochi minuti dal termine dei tempi supplementari concessi al termine della partita, è incappato in un errore fischiando la fine della partita. E dopo il triplice fischio i tifosi presenti hanno iniziato a urlare dagli spalti contro il direttore di gara, mentre i giocatori del Vicenza lo incalzavano: «Ma come è finita? Manca ancora un minuto!». Mucera, resosi conto dell’errore, dopo essersi messo le mani in faccia per la gaffe, ha richiamato i giocatori delle due squadre in campo per recuperare il minuto mancante. Nell’ultimo minuto di gara, comunque, nulla è cambiato: l’Arzignano ha vinto per la prima volta nella sua storia contro il Vicenza, battendo i padroni di casa del Romeo Menti 3 a 2 e portandosi in zona playoff nella classifica. Triplice fischio finale, il match è finito per davvero.

