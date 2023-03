Sondaggio Swg, duello Meloni-Schlein: le due leader tra i politici con più fiducia. In calo FdI – I dati

È Giorgia Meloni la leader politico con il maggior gradimento secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. La premier si attesta al primo posto con il 39%, seguita a stretto giro dalla segretaria del Pd Elly Schlein con il 30%. Chiude il podio il presidente del M5s Giuseppe Conte staccato dalle prime due posizioni al 26%. Solo quarto il leghista Matteo Salvini al 19%, davanti a Carlo Calenda al 17% e Silvio Berlusconi al 16%.

Nelle preferenze dei partiti, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il il 29,6%, ma in calo dello 0,7%. Stabile al secondo posto il Pd con il 20,4%, seguito dal M5s che guadagna lo 0,3% in una settimana e si porta al 15,6%. Nuovo calo per la Lega che perde mezzo punto percentuale, attestandosi all’8% assieme al Terzo polo, con Azione e Italia Viva. Forza Italia sostanzialmente stabile al 6,4%.

