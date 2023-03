Francia, allerta massima per le nuove proteste in piazza contro la riforma delle pensioni: mobilitati oltre 5mila poliziotti. Tornano al lavoro i netturbini di Parigi

Al 23esimo giorno consecutivo di scioperi il sindacato francese Cgt proclama lo stop dello sciopero dei netturbini, a partire da domani 28 marzo. Parigi inizierà a riprendersi e a smaltire le oltre 7 mila tonnellate di rifiuti rimasti a terra in queste settimane, a seguito dello scoppio delle proteste contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. La capitale è attualmente una discarica a cielo aperto, con montagne di spazzatura ai lati di ogni strada. «Abbiamo bisogno di ridiscutere con i responsabili della filiera rifiuti e smaltimento del comune di Parigi per ripartire con uno sciopero ancora più forte», fa comunque sapere il sindacato ai dipendenti. Per il momento, però, ci sono più netturbini disposti a mobilitarsi, soprattutto per le pesanti detrazioni dallo stipendio che hanno subito. Ma la mobilitazione nelle vie francesi non si ferma. Oggi è iniziata alle 14 e il governo ha mobilitato oltre 5 mila poliziotti e gendarmi solo nella capitale. Si registra un’allerta per la sicurezza senza precedenti. Come già anticipato ieri dal ministro dell’Interno Gerald Darmanin, infatti, sono stati mobilitati 13 mila poliziotti in tutto il Paese. Si parlava di oltre mille persone di estrema sinistra arrivate dall’estero per unirsi agli scioperi. E di conseguenza di rischi significativi per l’ordine pubblico.

Torre Eiffel chiusa e binari bloccati: la situazione in Francia

Un migliaio di manifestanti hanno invaso i binari della Gare de Lyon, da cui partono i collegamenti ferroviari con l’Italia. Con striscioni anti riforma e fumogeni, i manifestanti hanno camminato tra i binari per circa due chilometri. Ma il braccio di ferro continua anche da parte del governo. Fonti vicine alla premier francese Elisabeth Borne hanno dichiarato che non c’è alcuna intenzione di mettere in pausa la riforma delle pensioni. «Siamo e resteremo un baluardo contro la violenza illegittima e pericolosa», ha commentato il portavoce del governo francese, Olivier Vèran. «Rispettiamo gli scioperi e le manifestazioni, ma saremo particolarmente vigili affinché non diano luogo a nuove derive». Dopo il museo del Louvre di ieri, nelle scorse ore la Torre Eiffel è stata chiusa a causa dello sciopero nazionale. A Nantes ci sono stati momenti di tensione dopo che diversi incendi sono stati appiccati in strada e ci sono stati diversi danneggiamenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: