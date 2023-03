No! Questa foto non è stata censurata e non riguarda le proteste in Francia del 2023

Un trattore inerpicato a metà lungo la scalinata di un edificio istituzionale francese. L’insegna in alto inequivocabile: «Centro delle finanze pubbliche». Questo è quello che si vede un’immagine condivisa da alcuni utenti su Facebook. Sostengono che la notizia sia stata nascosta, e – implicitamente – che la foto abbia a che vedere con le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia. Inoltre, secondo chi condivide la foto, il trattore starebbe effettuando una consegna di letame. Sarà vero? Vediamo.

Per chi ha fretta:

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post che diffondono l’immagine su Facebook. Nella descrizione si legge:

Partiamo dall’elemento più evidente. La foto, e il fatto che descrive, non sono stati censurati dall’informazione. Tramite una ricerca immagini inversa, infatti, è possibile risalire a un articolo della testata online Le Populaire du Centre che riporta l’evento, avvenuto non nel 2023, ma nel 2018. Nel pezzo si legge che quello mostrata è una protesta dei gilet gialli che ha avuto luogo a Limoges, cittadina della Francia centro meridionale. Si tratta di una manifestazione che era stata regolarmente autorizzata, tanto che la polizia accompagnò i trattori degli agricoltori che con i classici catarifrangenti gialli protestavano contro gli alti prezzi dei carburanti e la marginalizzazione delle province.

Altri articoli sono apparsi su Le Parisien e su Nouvelle de France. Chiaramente, quindi, il fatto non è stato nascosto in nessun modo. Se invece la presunta censura dell’informazione di Stato si dovesse riferire a quella italiana, anche qui mancherebbe il fondamento, dato che la Rai si era occupata ampiamente dei gilet gialli e sta coprendo le attuali proteste. Corrisponde al vero, invece dire che la consegna portata dal trattore era un’ingente quantità di letame che per l’occasione venne sparso anche sulle strade di Limoges.

OPEN / Le Parisien | La foto oggetto di verifica in un articolo di Le Parisien

Conclusioni

Una foto viene diffusa su Facebook sostenendo che sia stata scattata durante le attuali proteste in Francia. Secondo alcuni utenti su Facebook, gli eventi mostrati sarebbero stati cesurati dai «media di Stato». In realtà, la foto risale alle proteste dei gilet gialli del 2018. Non è stata censurata, è semplice trovarla online e vari articoli hanno trattalo la questione.

