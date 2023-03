Arera, da aprile bollette della luce dimezzate. Assoutenti: «Risparmio di 800 euro all’anno a famiglia»

Le bollette della luce nel secondo trimestre del 2023 calano del 55 per cento, grazie alla diminuzione del costo dell’energia (-60 per cento), che assorbe la riattivazione degli oneri di sistema. Ma la spesa per la famiglia tipo rimane alta: 1.267 euro dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, secondo i calcoli Arera, ben il 33 per cento in più rispetto allo stesso periodo nei 12 mesi precedenti: a pesare infatti sono ancora i prezzi applicati nel secondo semestre del 2022. Pur in calo di più della metà rispetto al trimestre che volge a conclusione infatti, il costo dell’energia si mantiene su «livelli elevati», si legge nel comunicato dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo, da dopodomani 1 aprile 2023, sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Le regioni della riduzione

Per la famiglia tipo, con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, il calo in bolletta nel trimestre aprile, maggio, giugno, sarà di -55,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. La diminuzione è dovuta al costo dell’energia -60,9%, ad un leggero calo della voce dispacciamento (-1,2%), ad un adeguamento delle voci di commercializzazione (+0,5%) e all’aumento della voce oneri di sistema (+6,3%) che sono stati riattivati. Rimaste invariate le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura). L’associazione di tutela dei consumatori Assoutenti calcola che grazie alla riduzione di aprile, ogni famiglia risparmierà in media 793 euro all’anno, e la bolletta «scende così dagli attuali 1.434 euro annui a quota 641 euro, avvicinandosi ai livelli pre-crisi, ma occorre considerare il ritorno degli oneri di sistema che, stando ai dati diffusi oggi da Arera, peseranno allo stato attuale per circa 82 euro a bolletta».

