Covid, incidenza stabile ma aumenta l’indice Rt a 0,99 – Il monitoraggio Iss

Stabile l’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus in Italia, ma aumenta l’indice Rt che arriva a 0,99, appena sotto la soglia epidemica che è 1. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Covid-19. Secondo i calcoli dei tecnici, l’incidenza settimanale a livello nazionale è scesa a 37 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 38 di una settimana fa. In lieve aumento, invece, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,99, appena sotto la soglia epidemica che è 1. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in calo allo 0,8%, rispetto all’1,1%, rilevato al 23 marzo, e il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 4,0% rispetto al 4,1% della precedente rilevazione. Infine, una regione risulta non valutabile, fatto dovuto alla mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio alto, mentre 4 regioni/PPAA sono a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto sono a rischio moderato e otto classificate a rischio basso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: