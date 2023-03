Irma Testa: «Sì all’utero in affitto: vorrei sposarmi e avere tanti figli. Innamorarmi di un uomo? Mi piaceva Giuseppe Conte»

Sogna un giorno di sposarsi e «vorrei avere tanti figli» dice Irma Testa ospite a Un giorno da pecora su Radio1. L’atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro, fresca vincitrice ai Mondiali di boxe nella categoria 57 kg e prima donna italiana pugile a vincere una medaglia alle Olimpiadi, con il bronzo a Tokyo, racconta di essere assolutamente «favorevole al matrimonio omosessuale» e anche «all’utero in affitto». Pungolata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Testa non crede che l’utero in affitto rischi di diventare una pratica di sfruttamento per la donna. E resta in qualche modo ottimista sul fronte dei diritti Lgbtq+ e le politiche del governo Meloni: «C’è molto lavoro da fare – ha detto – è difficile ma sono fiduciosa». A proposito del suo coming out, Testa spiega cosa l’ha spinta a dichiarare il suo orientamento sessuale: «Nello sport si parla poco di questo argomento, e questo non è giusto. Si può essere idoli anche se omosessuali mentre per gli sportivi pare non sia così». Al momento Irma Testa dice di non avere una compagna: «Sono single, non sono fidanzata». E non esclude di potersi anche innamorare di un uomo: «Vero, mi piacciono le donne ma possono piacermi anche gli uomini, cosa che però accade pochissime volte». Ad attirare la sua attenzione in passato pare essere stato l’ex premier Giuseppe Conte: «L’ho trovato affascinante per due anni, per l’aspetto estetico era una delle “bimbe di Conte”. Trovavo affascinante il suo modo di fare». Pensando a una donna invece che potrebbe piacerle particolarmente, Testa risponde senza dubbi: «Angelina Jolie». Certo sui social non le mancano “proposte”: «Mi scrivono più donne che uomini. Di solito mi dicono: fidanziamoci o facciamo sparring insieme. E poi mi chiedono pure le foto dei piedi…».

