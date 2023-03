Festa del Lavoro, Potenza ospiterà la manifestazione del primo maggio sulla Costituzione

Il comune di Potenza, in Basilicata, ospiterà la manifestazione nazionale per il Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Al centro dell’iniziativa per la festa dei Lavoratori: l’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione. Argomento, questo, che caratterizzerà gli interventi dal palco dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà il “Concertone” – promosso sempre dai sindacati – in piazza San Giovanni. Lo scorso anno la manifestazione nazionale per la Festa del lavoro si è svolta ad Assisi per ricordare i valori della pace, del lavoro e della crescita del Paese.

