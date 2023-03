Sondaggi, Giorgia Meloni perde il 3%. In calo anche Fdi. Pd, finito l’effetto Schlein?

I sondaggi di Euromedia Research raccontati oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dicono che la premier Giorgia Meloni perde quasi il 3% dei consensi rispetto alla precedente rilevazione. Anche Fratelli d’Italia è in calo, mentre regge Partito Democratico di Elly Schlein. Che pare aver esaurito il suo effetto propulsivo. Mentre per gli italiani il carovita conta più dell’immigrazione: l’inflazione e l’aumento dei prezzi vengono citati come primo problema dal 48,6% del campione. Gli sbarchi solo dal 26,2%. Seguiti a breve distanza dalle tasse che strozzano aziende e famiglie. Nel dettaglio, la fiducia in Meloni scende al 37,9%: le hanno voltato le spalle il 2,6% degli elettori. In calo anche il consenso del governo: -2,2% al 35,5%. Nelle intenzioni di voto Fratelli d’Italia perde mezzo punto percentuale, così come Lega e Forza Italia. Il Pd invece cresce dello 0,2%, mentre cala dell’1,3% il Movimento 5 Stelle. In positivo anche Azione/Italia Viva e l’Alleanza Verdi-Sinistra. In calo in un mese invece la fiducia nella nuova segretaria Schlein: -2,2%. Secondo Ghisleri un cittadino su due (48,8%) a oggi vede delle forti tensioni e malumori all’interno dell’esecutivo e anche dentro la compagine di governo come tra le file di Forza Italia (36,2%).

