Tegola sul Napoli: Osimhen infortunato, salterà il big match di domenica con il Milan. Tifosi in ansia per la doppia sfida di Champions League

Rientro con sorpresa (amara) in casa Napoli per il centravanti del Napoli Victor Osimhen dagli impegni con la nazionale nigeriana. Il bomber azzurro ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Conseguenza immediata e pesante per la squadra partenopea impegnata sul doppio fronte, italiano ed europeo: la testa d’ariete del Napoli salterà il big match di Serie A contro il Milan di domenica sera al Maradona. Ma potrebbe essere indisponibile anche per la doppia sfida continentale contro i rossoneri, quella dei quarti di Champions League, la cui gara d’andata è in programma a San Siro mercoledì 12 aprile. La rosa del Napoli, che a 11 giornate dal termine del campionato guida la classifica con 19 punti di distacco sulle inseguitrici, è ben nutrita: a sostituire Osimhen domenica sera dovrebbe essere dunque il Cholito Simeone – già match winner nella sfida d’andata di campionato col Milan. Ma con due trofei in palio nell’ultimo scorcio di stagione, un brivido corre lungo la schiena dei tifosi napoletani. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa settimana pare maledetta per l’attaccante nigeriano: oltre all’infortunio avrebbe anche smarrito la mascherina che indossa da tempo sul volto, ormai come “portafortuna”.

