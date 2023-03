Svizzera, deragliano due treni nel Canton Berna: diversi feriti, uno grave

Due treni sono deragliati in due distinti incidenti in Svizzera con diversi feriti, secondo quanto riporta la Rsi citando la polizia. Un incidente è avvenuto a Lüscherz, nel Canton Berna vicino Bienne, mentre un altro ha coinvolto un treno uscito dai binari nel comune di Büren zum Hof, sempre nel Canton Berna. In quest’ultimo episodio ci sarebbe almeno un ferito grave. Sui posti coinvolti sono intervenuti i soccorsi che hanno assistito i feriti. Secondo le prime informazioni, a deragliare è stata la parte posteriore del treno e, di conseguenza, i vagoni si sono ribaltati sul lato destro. Come testimoniano le immagini che stanno circolando sui social. Per il momento, la linea è stata interrotta. Non sono ancora chiare le cause, ma una prima ipotesi è che possano essere stati i forti venti della tempesta al Nord delle Alpi. Nell’area sono stati segnalati, infatti, anche rallentamenti del traffico e cadute di alberi a causa delle forti raffiche che hanno raggiunto i 122 kilometri orari.

Foto da archivio

Continua a leggere su Open

Leggi anche: