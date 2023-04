Panico tra i fan dei Maneskin, Ethan rasato a zero prima del concerto: «Ma è uno scherzo?» – Il video e le foto

Dopo Damiano David, anche Ethan dei Maneskin si è fatto rasare i capelli, o almeno così sembra. Le foto pubblicate sul profilo ufficiale del gruppo musicale pop-rock italiano mostrano il batterista con in mano una lametta, intento a rasarsi i lunghi e fluenti capelli che lo contraddistinguevano. Ma anche Ethan rasato a zero al tavolo di un ristorante; Ethan fuori dal Palaflorio di Bari dove ieri sera, venerdì 31 marzo, la band si è esibita in uno degli eventi principali del proprio palinsesto; e pure un Ethan, senza capelli, scortato da due bodyguard. Cambio di look drastico e improvviso o un pesce d’aprile ben riuscito? I video del concerto del giorno prima nel capoluogo pugliese, dove si vede il batterista suonare con (ancora) i suoi folti capelli, fanno pensare si tratti proprio di uno scherzo. E pure ben riuscito, stando ai commenti (increduli) dei loro fan, che non si sono fatti attendere. «Ma è uno scherzo?», scrivono sotto il post su Instagram. «Vi prego ditemi che è solo un pesce d’aprile o mi viene un mancamento», si legge. «Non è divertente» o «No, ti prego. Pure tu», scrive un utente, riferendosi alla decisione del frontman della band che solo un mese decise di cambiare il proprio look per il lancio del nuovo singolo.

Storia Instagram Maneskin official | Ethan durante il concerto a Bari

