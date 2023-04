La truffa della bistecca da 300 euro, la rabbia di due influencer: «Era un pezzo di carne avanzato». Lo scontro alla steak house di Parigi – Il video

Due food influencer, Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno raccontato di essere stati «truffati» in una delle steak house più rinomate di Parigi, La Maison de L’Aubrac, nell’ottavo arrondissement. Dopo aver scelto la loro bistecca, che gli era stata mostrata al tavolo prima della cottura, i due – raccontano a Leggo – hanno potuto constatare che «non era assolutamente quella che abbiamo preso, molto più piccola, praticamente una presa in giro», ha detto Michele Ruschioni. Una volta fermato il cameriere e “denunciato” la vicenda, è cominciata la discussione. I gestori del locale di Parigi, fermi sulle proprie posizioni, continuavano a ripetere che la bistecca servita fosse realmente quella scelta dai food influncer. Per i due clienti, non era affatto così. A dimostrazione della “truffa”, Ruschioni e Marsella hanno poi mostrato le foto scattate alle due bistecche, che non hanno lasciato spazio alle possibili perplessità. «Davanti all’evidenza hanno ammesso l’errore e ci hanno fatto uno sconto di 10 euro», spiegano alla testata. Dieci euro, però, su un conto salatissimo di 303. «Una palese presa in giro», dicono. «Hanno visto che eravamo due turisti e hanno provato a fregarci», ha concluso.

