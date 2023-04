Pnrr, Gentiloni conferma l’ottimismo: «Buona volontà da parte del governo»

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni torna sul tema del ritardo italiano del Pnrr: «Sono ottimista» e «non sono preoccupato affatto per l’erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti e vedo grandissima buona volontà da parte del Governo», continua rispondendo alla domanda se fosse a rischio la terza rata per l’Italia da 19 miliardi. Tuttavia, ricorda il commissario, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio «le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane». «C’è un margine certamente» per rinegoziare i termini del Pnrr, e «quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità». Sui finanziamenti agli altri Paesi aggiunge: «Abbiamo già approvato la revisione di piani per tre paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia, naturalmente si trattava di piani in relazione all’economia di questi paesi meno importanti di quanto possa essere il piano dell’Italia, Spagna, Romania e Portogallo: paesi in cui il piano è molto importante».

