«Ti faccio a pezzi, torna a casa tua, africana…»: 68enne di Pavia a processo per minaccia e stalking condominiale

«Ti faccio a pezzi, torna a casa tua, africana…». Con queste parole una donna di 68 anni si sarebbe rivolta alla vicina, una 35enne eritrea da tempo cittadina italiana, minacciandola e rivolgendole un insulto a sfondo razziale. Lo riporta il quotidiano La Provincia pavese. Ora la donna è finita a processo con le accuse di minaccia e stalking condominiale. L’episodio infatti sarebbe solo l’ultimo di una serie di atti persecutori che l’anziana avrebbe messo in atto anche contro altri inquilini del palazzo, una casa popolare in via Sicilia. Al punto che, secondo l’avvocato di parte civile Lugi Cirillo, «la situazione è diventata insostenibile: la mia assistita a causa di queste angherie, e per la necessità di tutelare il figlio minorenne, è stata più volte costretta ad andare a dormire da parenti». Il legale della difesa, Chiara Pedrazzi, contesta invece la ricostruzione dei fatti. Asserendo che i rapporti tra le due donne sarebbero degenerati a causa di banali questioni condominiali, come i rumori provenienti dai rispettivi appartamenti o le recriminazioni per oggetti lasciati negli spazi comuni del condominio.

