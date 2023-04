Pranzo stellato tra Meloni e Sanchez: tempura di pesce, granita siciliana e la celebre carbonara di Pipero

Dodici commensali, sei per l’Italia e sei per la Spagna, in un salone di Palazzo Chigi. Ecco il menu completo

Si siedono a tavola le delegazioni di Italia e Spagna. Dodici commensali, sei invitati per Paese: il bilaterale e la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Pedro Sanchez terminano giusto all’ora di pranzo. Così, nel cuore di Palazzo Chigi, spunta una tavola imbandita. Tovaglia damascata a tinte dorate, quattro bicchieri per ciascun ospite e un centrotavola piuttosto umile. Alla destra di ogni sottopiatto, il menu: è rilegato nella carta intestata della presidenza del Consiglio. Ad averlo ideato è lo chef Alessandro Pipero, il cui ristorante nel centro di Roma vanta una stella Michelin. Un antipasto e un dolce fanno da estremi alla pietanza principale: la celebre carbonara di Pipero. Un piatto non alla portata di tutte le tasche, ma gli ingredienti e il procedimento per provare a replicarla sono stati condivisi sulla piattaforma 50 Top Italy. L’entrée servito consiste in una leggera tempura di pesce, preludio di una carbonara generosa di guanciale e pecorino. In chiusura, per dessert, un granita siciliana al melone: sarà un omaggio dello chef al cognome della presidente del Consiglio?

La carbonara di Pipero

Gli ingredienti per la carbonara di Pipero (per due persone)

• 180 grammi di mezze maniche rigate

• 2 tuorli d’uovo biologico

• 40 grammi di guanciale

• 1 grammo di pepe in grani

• 30 grammi di pecorino

• 20 grammi di parmigiano reggiano

Il procedimento

Calare le mezze maniche in acqua bollente. Macinare il pepe e sbattere i tuorli d’uovo, unendoli con circa metà del formaggio e del pepe macinato. Rosolare il guanciale in padella fino a renderlo croccante, scolando il grasso. Non buttare il grasso, ma tenerlo da parte perché servirà a dare quell’inconfondibile profumo e sapore al piatto. Scolare la pasta al dente e mantecare in una ciotola con le uova montate, il pepe e il formaggio. Unire poi un po’ del grasso scolato fino a che il tutto sia ben amalgamato. Alla fine aggiungere il guanciale. Una volta impiattato, versare il formaggio rimanente e il pepe.

La tavola imbandita di Palazzo Chigi

