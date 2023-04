La lettera del fan 16enne data in ospedale a Berlusconi: «Hai salvato l’Italia, ora non sei solo»

«Fra qualche giorno compio 17 anni. Ti seguo politicamente e moralmente da tempo e sarò sempre con te con il cuore, con la mente. Sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai». C’è anche un ragazzo di soli 16 anni tra i fan di Silvio Berlusconi che si sono appostati fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva. Il giovane, che all’epoca della «discesa in campo» di Berlusconi nel 1994 ancora non era nato, ha scritto una lettera indirizzata proprio al fondatore di Forza Italia. «In tutti questi anni hai salvato l’Italia creando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa lettera, per dirti che non sei solo», si legge nel documento. Il ragazzo ha spiegato ad alcuni presenti di essere milanista e iscritto a Forza Italia Giovani a Milano. Compiendo gli anni proprio in queste settimane, è probabile che il giovane militante azzurro sia nato proprio mentre Berlusconi guidava il suo terzo governo, nel 2006. Eppure, nonostante la giovane età, il 16enne è già riuscito a incontrare personalmente l’ex premier durante un evento a Bergamo: «È stata un’emozione grandissima. Spero che lui torni in prima linea perché Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia. Nessuno può prendere il suo posto», ha detto il giovane ai giornalisti presenti fuori dal San Raffaele. La sua lettera è stata affidata a Marco Macrì, il «fedelissimo» berlusconiano che è arrivato a Milano dalla provincia di Lecce per manifestare sostegno all’ex premier.

Credits foto: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

