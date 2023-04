Elon Musk sul crollo delle nascite in Italia: «Così sta scomparendo»

«L’Italia sta scomparendo!». Hanno catturato anche l’attenzione di Elon Musk i dati diffusi oggi dall’Istat, che hanno certificato come la natalità abbia raggiunto il minimo storico nel nostro Paese. La frase lapidaria del patron di Twitter arriva in risposta al commento di un altro utente, l’esperto di sicurezza informatica Andrea Stroppa, che scrive: «La situazione sta peggiorando. Stiamo andando a tutta velocità verso il declino e, potenzialmente, verso il dimezzamento della popolazione italiana». Già lo scorso anno, rispondendo allo stesso utente, Musk aveva commentato i problemi dell’Italia con la natalità. «Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione. L’Italia non avrà più abitanti di questo passo», scriveva il patron di Twitter – padre di ben sette figli – il 24 maggio 2022. Una profezia a cui aveva risposto l’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, all’epoca all’opposizione: «Continuando così avremo una società senza figli, che crollerà, ma è positivo che una persona visibile come Elon Musk ne parli». Al di là del fondatore di Tesla e SpaceX, il problema della natalità in Italia ha avuto una discreta eco mediatica sulle testate statunitensi. Lo scorso febbraio, il New York Times aveva dedicato la sua prima pagina dell’edizione cartacea proprio al nostro Paese, definito «leader dello tsunami demografico».

