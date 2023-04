Un turista italiano di 30 anni ucciso nell’attacco sul lungomare di Tel Aviv: «Feriti un connazionale e 3 britannici» – I video

Un veicolo è piombato questa sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, uccidendo un passante e ferendo diverse persone. La vittima, riporta il sito israeliano Walla, è un turista italiano di 30 anni che stava visitando la città. I media locali parlano di un attentato terroristico, che avrebbe avuto luogo in due aree della città: Kaufmann Street e Charles Clore Park, entrambi sul lungomare. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore – un arabo israeliano – sarebbe prima piombato sulla folla con la sua auto e poi avrebbe iniziato a sparare con un’arma da fuoco. In aggiunta alla vittima, il bilancio provvisorio è di quattro feriti: tre inglesi e un italiano. Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale Ichilov e sarebbero in condizioni «medie o leggere». La Farnesina ha espresso «orrore e profondo sgomento per il vile attentato» e ha fatto sapere di essere al lavoro per avere aggiornamenti sui cittadini italiani coinvolti. Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, segue con apprensione gli aggiornamenti sugli attentati a Tel Aviv.

L’attentatore

La polizia ha confermato di aver ucciso il presunto attentatore prima che potesse riprendere a sparare: «Mentre gli agenti si avvicinavano al veicolo con gli ispettori municipali di Tel Aviv, il guidatore stava provando a raggiungere un’arma da fuoco. L’agente e gli ispettori lo hanno neutralizzato e ucciso», ha fatto sapere la polizia israeliana. Gli agenti hanno anche diffuso una foto della carta d’identità del presunto attentatore: il suo nome è Yousef Aboujaber ed è di origini palestinesi. La Jihad Islamica, organizzazione islamista radicale egiziana, ha fatto sapere con una nota che l’attacco a Tel Aviv è «una risposta naturale e legittima ai crimini di occupazione contro il popolo palestinese».

Netanyahu chiama i riservisti dell’esercito

Dopo aver appreso dell’attentato di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutte le forze di riserva disponibili della Guardia della frontiera. Il premier israeliano ha poi ordinato al capo di Stato maggiore, il generale Herzi Halevi, di richiamare anche i riservisti dell’esercito. Lo ha reso noto il suo ufficio. In precedenza erano stati richiamati anche i riservisti dell’aviazione militare.

