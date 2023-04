Il medico si rifiuta di visitare pazienti donne, il caso nel Vicentino: «Confonde anche gli organi maschili e femminili»

Ha deciso di visitare solo pazienti uomini un medico di base a Valdastico, nel Vicentino. Con le donne il professionista di origine israeliana non vuole avere nulla a che fare. Al punto che anche con le direttrici che gestiscono la casa di riposo del posto avrebbe chiuso ogni rapporto. Il medico non solo si sarebbe rifiutato di visitare le pazienti donne, andando così contro la deontologia professionale, ma avrebbe anche commesso numerosi errori nelle ricette. Sulle prescrizioni mediche infatti il dottore confondeva in più occasioni gli organi maschili con quelli femminili. La sua vicenda è diventata un caso, al punto da spingere i Carabinieri del Nas a indagare sul medico, che oggi ha avuto una visita dei militari arrivati nel suo studio per prelevare alcuni documenti. Carte che sono state prelevate anche dalla casa di riposo, in cerca di riscontri con le decine di segnalazioni che nel corso delle ultime settimane sono arrivate al sindaco del comune vicentino, Claudio Sartori, dopo la sua denuncia all’emittente Tva Vicenza e l’invio dei tanti documenti ricevuti dai suoi concittadini, ormai esasperati per il servizio particolare fornito dal medico.

