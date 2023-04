Van der Poel imprendibile: stacca gli avversari e vince la Parigi-Roubaix. Filippo Ganna chiude sesto

Traguardo storico per l’olandese: solo in tre prima di lui avevano realizzato la doppietta con la Milano-Sanremo

Mathieu van der Poel è il trionfatore in solitaria della Parigi-Roubaix. Dopo aver vinto la Milano-Sanremo, il ciclista olandese si impone anche nella gara regina delle classiche. Secondo il compagno di squadra Pedersen, terzo uno sfortunato van Aert. Al sesto posto invece l’italiano Filippo Ganna. Per il vincitore si tratta di un traguardo doppiamente storico: è il suo primo successo nella classica francese, e solo in tre finora erano riusciti a realizzare la doppietta con la Milano-Sanremo. A 10 km dalla fine, l’olandese ha allungato sugli inseguitori insieme al rivale van Aert. nel tentativo di inseguimento il belga ha però forato, lasciando campo libero a van der Poel, che senza grossi problemi è riuscito a tagliare il traguardo davanti al suo compagno di squadra Petersen.

