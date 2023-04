Gli spari mentre l’auto travolgeva i turisti, il proiettile nella gamba di Alessandro Parini: il giallo sugli agenti israeliani e l’arma giocattolo

Quando i paramedici sono riusciti a soccorrere Alessandro Parini sul lungomare di Tel Aviv avrebbero provato a rianimarlo mentre era steso sul prato, dopo che un’auto lo aveva travolto assieme a un gruppo di altri turisti che passeggiavano lì lo scorso venerdì sera. In quei momenti convulsi, i media locali, ricorda il Corriere della Sera, avevano citato un soccorritore che aveva parlato di ferite da arma da fuoco, anche alla testa. All’inizio infatti l’allarme scattato via social parlava di un attacco terroristico con un mezzo scagliato contro i civili, con spari sulla folla. Un amico che era con l’avvocato romano 35enne sentito dall’Ansa aveva detto: «Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro, abbiamo visto Alessandro steso a terra nel sangue». Gli spari erano quelli di un poliziotto in borghese e di una guardia municipale, che sono riusciti a circondare l’uomo alla guida della Kia bianca dopo che questo è strisciato fuori dall’auto. È lì che lo avrebbero «neutralizzato» dopo averlo visto avvicinare la mano verso un’arma, che poi si rivelerà un fucile automatico giocattolo.

Gli spari degli agenti

Dalle ricostruzioni fatte dai media israeliani non è ancora chiaro in quale momento gli agenti abbiano iniziato a sparare. E non è quindi possibile escludere che i colpi di pistola siano iniziati prima che l’auto si ribaltasse, nel tentativo di fermarne la corsa che ha poi ucciso Parini. In attesa dell’autopsia che chiarisca come sia morto il giovane professionista italiano in vacanza da poche ore a Tel Aviv prima di perdere la vita, oggi 9 aprile è prevista una Tac che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte. Dettagli che riguardano anche quanto sostenuto dalle autorità israeliane a quelle italiane di cui parla il Corriere della Sera secondo cui Parini aveva un proiettile alla gamba, considerato non letale, e una ferita alla testa.

Il sospetto attentatore

I famigliari di Yusef Abu Jaber, il 45enne arabo-israeliano alla guida dell’auto che ha ucciso Parini, assicurano che si sia trattato di un incidente. Il fratello al sito Ynet ha commentato le immagini diffuse dalle telecamere di sicurezza convinto che non si sia trattato di un attentato terroristico: «Per quattro giorni e per quattro notti Yusef non aveva dormito. Può darsi si sia addormentato e abbia perso il controllo dell’automobile». Il fratello di Yusef Abu Jaber anzi sostiene che si vede dalle immagini come il 45enne avesse anche tentato di evitare i passanti. Sull’uomo non risulterebbero al momento legami con la Jihad islamica, che ha rivendicato l’attacco. Aveva sei figlie ed era nonno. In passato aveva gestito un negozio di giocattoli nella città araba di Kfar Kassem (a nord-est di Tel Aviv). Due anni prima aveva lavorato con la moglie come addetto alle pulizie in un liceo vicino Tel Aviv.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: