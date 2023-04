Alessandro Parini, martedì il rientro della salma a Ciampino. Ad attenderla anche gli amici che erano con lui a Tel Aviv

È atteso per oggi, martedì 11 aprile, il rimpatrio della salma di Alessandro Parini, l’avvocato 35enne rimasto ucciso in un attentato sul lungomare di Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. L’aereo con il corpo del giovane è atteso all’aeroporto di Ciampino, alle porte di Roma, attorno alle ore 14. Ad attenderne l’arrivo, secondo l’Ansa, ci saranno i genitori di Parini, ma anche gli amici che erano con lui in Israele per quella vacanza mai cominciata. Prevista la presenza all’aeroporto militare romano anche di rappresentanti delle autorità italiane. Nei giorni successivi ma entro la settimana, verosimilmente tra giovedì e venerdì, si terranno poi i funerali del giovane avvocato.

Che cos’è successo quella sera sul lungomare

Le autorità israeliane non hanno alcun dubbio sulla dinamica di quanto accaduto venerdì pomeriggio sulla Tayelet di Tel Aviv. Dalle indagini forensi effettuate sul corpo della vittima all’Istituto di medicina legale Abu Kabir di Giaffa non sono stati riscontrati infatti segni di colpi d’arma da fuoco sul corpo di Parini. Le consistenti ferite alla testa e alla schiena sembrano confermare la tesi di un violento impatto con l’auto. Ma la polizia esclude categoricamente l’ipotesi dell’incidente stradale, suffragata da fonti palestinesi e dalla stessa famiglia dell’omicida, mentre i medici dell’Istituto di medicina legale, al termine dei primi esami sul corpo di Abu Jaber, hanno escluso l’ipotesi che sia stato vittima di un ictus. Abu Jaber, sono convinti dunque gli israeliani, ha agito invece in «modo premeditato», lanciando la sua auto a tutta velocità contro i passanti, prima di essere neutralizzato da due agenti accorsi sul posto. Jaber, ha ricostruito la polizia israeliana, «ha rapidamente manovrato tra i blocchi di cemento (sui marciapiedi) per raggiungere di proposito la pista ciclabile e colpire quante più persone possibile. Mentre guidava all’impazzata ha intenzionalmente accelerato e colpito un gruppo di persone. Ha poi continuato ad accelerare e ha investito ancora altra gente». Non è chiaro tuttavia se l’uomo fosse armato e se abbia anche esploso dei colpi d’arma da fuoco.

