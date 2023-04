Pechino aumenta la morsa su Taiwan, prova di forza attorno all’isola: «Attacchi simulati con 9 navi da guerra e 58 aerei»

Pechino ha schierato nove navi da guerra e 58 aerei intorno a Taiwan, secondo il ministero della Difesa dell’isola nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi. La tv di Stato di Pechino Cctv ha spiegato che da ieri 8 aprile sono stati «simulati attacchi di precisione congiunti contro obiettivi chiave sull’isola di Taiwan e nelle acque circostanti». Una vera e propria prova di forza anche via aerea, con decine di aerei schierati per «volare nello spazio aereo dell’obiettivo», aggiunge la Tv di Stato cinese, mentre le forze di terra si stanno esercitando in «attacchi di precisione su più obiettivi». Il governo di Taiwan sostiene che i movimenti militari della Cina servirebbero anche per la «sorveglianza e la ricognizione dell’intelligence» con l’impiego sia di jet da combattimento che di bombardieri.

