La gomitata del guardalinee al difensore del Liverpool, scoppia il caso in Premier: «Mai vista una così del genere» – Il video

Constantine Hatzidakis è stato sospeso e non sarà più designato, finché almeno non saranno concluse le indagini della FA: la sua carriere è a rischio

Non potrà mettere piede su nessun campo di gioco fino alla fine dell’indagine a suo carico Constantine Hatzidakis, il guardalinee accusato di aver colpito con una gomitata al mento al difensore del Liverpoool, Andy Robertson, alla fine del primo tempo della partita con l’Arsenal, finita poi 2-2. Hatzidakis è stato quindi sospeso dalla Football Association che sta indagando sul quel che è avvenuto a Pasqua nella 30ma giornata di Premier. Qualcosa di «mai visto prima in Premier» ha detto l’ex attaccante del Balckburn Chris Sutton commentando l’episodio a Bbc Radio: Robertson si avvicina carico di rabbia al guardalinee, apparentemente spingendolo un po’. Hatzidakis poi alza il gomito e colpisce il difensore del Liverpool al mento. A quel punto Robertson e alcuni compagni di squadra sono andati dall’arbitro per protestare, beccandosi in quel caso un’ammonizione.

La carriera del guardalinee sarebbe a rischio secondo diversi commentatori tv britannici. Tra questi l’ex arbitro Keith Hackett a 5 Live: «Stavo cercando di trovare un motivo per spiegare perché l’ha fatto, forse aveva paura? Non dovrebbe averne. Ha reagito in un modo sbagliato, ha chiaramente perso la calma. Se verrà giudicato colpevole, la sua carriera sarà a rischio». Ma non tutti sono d’accordo. C’è chi invece sottolinea il comportamento aggressivo del difensore, come l’ex arbitro Mark Clattenburg: «I giocatori possono spingere noi arbitri al limite. Possono provocare fino al punto in cui probabilmente si è tentati di reagie. Ma in nessun caso possiamo rispondere. Certamente non fisicamente. Hatzidakis lo ha fatto e ora si chiederà a gran voce che venga squalificato».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: