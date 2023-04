Questo bambino non ha passato una «fiala di sangue» a Joe Biden: il video è stato modificato

La disinformazione ha i suoi temi prediletti: tra essi spicca la narrazione che dipinge le élite mondiali come una cabala di satanisti e di pedofili, ossessionati in maniera malsana da bambini anche per succhiare loro la giovinezza attraverso oscure trasfusioni di sangue. Ma la disinformazione ha anche i suoi bersagli prediletti, e tra essi spiccano al di fuor di ogni dubbio gli esponenti democratici, e in particolare il presidente Usa Joe Biden. Proprio lui è il protagonista della storia che affrontiamo oggi.

Circola un video che sembra mostrare un bambino che porge al presidente Joe Biden una fiala di sangue.

La clip ha avuto molto successo sui social media, cavalcano la narrazione QAnonista secondo cui le élite globali non sono altro che una cabala di satanisti e di pedofili.

In realtà il video risulta alterato: nella sua versione originale non c’è traccia della fiala incriminata, che risulta pertanto aggiunta in un secondo momento.

Analisi

«Sai se un giorno ci diranno ho scopriremo la verità su tutto, che ci stanno prendendo per il culo da millenni, mi incazzo poco, cos’è quella che un bambino passa al presidente degli stati uniti sembra davvero una fiala di sangue ».

Questa didascalia accompagna la condivisione di una clip diventata presto virale. In essa vediamo un bambino passare di soppiatto un oggetto a quello che sembra Joe Biden in occhiali da sole, e la scena è introdotta dalla scritta: «Secondo voi cos’è? A me sembra una fiala di sangue».

Ma cosa sta succedendo? Qual è la vera storia di queste immagini, di primo acchito senza dubbio inquietanti? Cominciamo con il ricostruire il contesto originario da cui provengono le riprese: siamo nel luglio 2021, quando il presidente Usa raggiunse l’aeroporto internazionale di Cincinnati/Northern Kentucky a Hebron, Kentucky. FOX19 NOW, una stazione di notizie locale, ha trasmesso in live streaming l’arrivo di Biden sulla sua pagina Facebook.

Biden trovò ad accoglierlo, per l’occasione, il governatore del Kentucky Andy Beshear e la sua famiglia. Nel video originale, vediamo il leader di Washington che parla con il figlio di Beshear (intorno al minuto 12.40). Mentre tiene in mano un oggetto di colore scuro, Biden prende brevemente la mano del figlio di Beshear e poi la rilascia, lasciando l’oggetto nella mano del ragazzo. L’oggetto non assomiglia in alcun modo a una fiala di sangue. Inoltre la sequenza degli eventi appare artatamente invertita: nel filmato originario, infatti, Biden e il bambino si danno la mano, il presidente lascia qualcosa in mano al figlio di Beshear, il quale si abbassa a vedere di cosa si tratta.

Nel reel invece, accade il contrario: il bambino abbassa la testa verso il petto, come a guardare la presunta fiala di sangue nelle sue mani, poi sembra passarla a Biden, e le loro mani si intrecciano e poi si lasciano.

La provetta incriminata sembra decisamente aggiunta in un secondo momento, con il preciso intento di cavalcare la narrazione tanto apprezzata dall’emisfero QAnon. Inoltre, Politifact è riuscito a raggiungere Crystal Staley, direttore delle comunicazioni di Beshear, il quale ha affermato che l’affermazione dei social media sul figlio di Beshear che ha fatto scivolare a Biden una fiala di sangue è «completamente falsa».

Conclusioni

Il video in cui Joe Biden sembra passare una fiala di sangue a un bambino è stato modificato: non c’è traccia dell’oggetto incriminato nel video originale.

