Berrettini costretto al ritiro da Montecarlo, altro infortunio per il tennista: «Non so da dove cominciare: così è dura»

Matteo Berrettini non sarà in campo oggi 13 aprile contro il danese Rune negli ottavi del torneo di Montecarlo, dopo che il tennista italiano ha dovuto ritirarsi per una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Ennesimo infortunio per Berrettini nell’ultimo anno che sta mettendo a dura prova il suo morale: «Non so da dove cominciare – ha scritto sui social – stavo finalmente trovando ilio livello e tornando dove volevo essere.. questo è difficile». I segnali che le cose non stessero andando come sperato Berrettini ha cominciato ad averli già ieri 12 aprile contro l’argentino Cerundolo, quando ha cominciato a sentire un po’ di dolore mentre giocava: «Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte – ha spiegato – Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: