Genova, spari dopo la lite per l’apprezzamento a una ragazza: fermato un 59enne. È accusato di tentato omicidio

Il giovane colpito è un 32 enne albanese. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice giallo

È stato fermato oggi a Rivarolo, in provincia di Torino, il 59enne italiano che la scorsa notte a Genova ha sparato a un 32enne, albanese, dopo una lite scoppiata, a quanto sembra, per un apprezzamento a una ragazza. I carabinieri l’hanno fermato e hanno ritrovato la sua auto a poca distanza nel comune del Canavese. Il 59enne, che forse progettava di darsi a seguire alla fuga in treno, dovrà ora rispondere di tentato omicidio. Oltre al mezzo con cui l’uomo si era allontanato dopo il ferimento, gli investigatori hanno sequestrato l’arma – una Beretta calibro 9×21 – regolarmente detenuta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile, la sparatoria è avvenuta davanti a un bar dopo una lite tra la vittima e l’italiano. I due avrebbero iniziato prima a insultarsi e poi sarebbero passati alle mani. Dopo essere stato anche schiaffeggiato, il 59enne sarebbe andato a casa a prendere una pistola e si sarebbe ripresentato al bar facendo fuoco contro il più giovane per poi scappare. Il 32enne è stato soccorso dal 118, intervenuto con l’automedica, e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

