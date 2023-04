Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato per un problema cardiaco: «Situazione grave»

Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien – che cita fonti vicine alla famiglia – si tratta di «una situazione grave». Il 94enne, ex leader dell’estrema destra francese e padre di Marine, è stato ricoverato in un ospedale della regione di Parigi dopo un malore accusato nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. «Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente», ha riferito un amico del fondatore del Front National al settimanale Le Point. Lo stato di Le Pen, definito «grave» dai medici della struttura sanitaria, ha spinto la moglie Jany e altri familiari a recarsi al suo capezzale. L’ultimo ricovero dell’ex politico, cinque volte candidato alle presidenziali, risale al febbraio del 2022 per un leggero ictus ma recentemente – scrivono i media francesi – non aveva avuto problemi di salute.

