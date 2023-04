Regno Unito, con un patrimonio di oltre 600 milioni di sterline Carlo III è più ricco della regina Elisabetta

Il motto di sua madre, la Regina Elisabetta, era never complain, never explain: mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. Re Carlo d’Inghilterra al motto della casata Windsor potrebbe aver aggiunto un terzo personale imperativo: non spendere (troppo). Secondo la classifica stilata dal Sunday Times, il sovrano – prossimo all’incoronazione – oggi è più ricco della defunta madre, Elisabetta II. L’anno scorso alla regina – scomparsa lo scorso settembre – era stato infatti attribuito un patrimonio da 370 milioni di sterline. Quello di Re Carlo – secondo il quotidiano britannico – raggiunge invece una fortuna di 600 milioni di sterline. Da principe del Galles ha accuratamente risparmiato denaro dai profitti delle sue attività nel Ducato di Cornovaglia. Uno dei consigliere del sovrano ha inoltre sottolineato come Carlo abbia deciso di essere ancora più frugale dopo il divorzio con Diana, che gli era costato circa 17 milioni di sterline. Ma non solo: Charles indossa spesso abiti e scarpe acquistati molti anni fa: «Sono una di quelle persone che odiano buttare via qualsiasi cosa», ha raccontato alla rivista Vogue. Dall’analisi delle finanze del Re, effettuata per la Sunday Times Rich List, che uscirà il mese prossimo – emerge inoltre come il sovrano sia più ricco anche di Elton John e dei coniugi Beckham.

