La telefonata tra Re Carlo e Harry prima di accettare l’invito all’incoronazione. I media inglesi: «Vogliono ricucire»

Una telefonata «a cuore aperto» prima di comunicare la volontà di partecipare all’evento. Così il principe Harry e suo padre re Carlo hanno sancito la tregua, con una conversazione telefonica che ha messo fine a mesi di silenzio tra i due. Una telefonata distensiva, la definiscono i media inglesi, dopo la quale il duca di Sussex ha annunciato di partecipare all’incoronazione di suo padre il prossimo 6 maggio. Come già previsto, sua moglie Meghan non prenderà parte alla cerimonia all’abbazia di Westminster, a Londra, e rimarrà invece in California con i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Secondo la fonte vicino alla famiglia reale sentita da The Sun, dalla telefonata è emersa la «volontà di riparare da entrambe le parti». La serie tv Netflix su Harry e Meghan e l’autobiografia Spare avevano ulteriormente allontanato il secondogenito dal padre, anche se nel libro è stato risparmiato dagli attacchi più duri. Harry vorrebbe così dimostrare il suo sostegno a Carlo che, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe molto felice della partecipazione del figlio all’evento. E se tra i due si può almeno parlare di disgelo, con il fratello maggiore William invece la situazione è ancora di chiusura totale. Durante il soggiorno del duca di Sussex nel Regno Unito – che ha lasciato nel 2020 per trasferirsi in America con la moglie – non dovrebbe esser stato organizzato alcun incontro con il principe William.

Foto di copertina: EPA/NEIL HALL | L’allora principe del Galles e futuro re Carlo con il filgio Harry al Natural History Museum di Londra, 4 aprile 2019

