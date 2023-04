Incoronazione di re Carlo, il principe Harry ci sarà: Meghan resta in California con i figli

Meghan Markle, la moglie del principe Harry, non parteciperà all’incoronazione di re Carlo. Lo comunica Buckingham Palace, precisando invece che il secondogenito del monarca ha confermato la sua presenza alla cerimonia del 6 maggio all’abbazia di Westminster, a Londra. Stando alla versione ufficiale della famiglia reale, resa nota dal palazzo, Meghan è stata invitata ma ha deciso di restare negli Usa, dove i duchi di Sussex vivono dal 2020 in seguito allo strappo con il resto della royal family. «Buckingham Palace è lieto di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell’incoronazione il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet», si legge nella breve nota diffusa dalla famiglia reale inglese. Si tratta della prima volta che i due figli dei duchi di Sussex – Archie e Lilibet – vengono chiamati ufficialmente «principe» e «principessa». Un riconoscimento dovuto al fatto che, dopo la morte della loro bisnonna Elisabetta II, sono diventati i nipoti del sovrano regnante.

Credits foto: EPA/NEIL HALL

