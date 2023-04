Incoronazione di re Carlo, dalle carrozze preziose alla processione dei reali, svelati i nuovi dettagli sulla cerimonia con cavalleria e forze armate

A meno di un mese dall’attesa data dell’incoronazione di re Carlo II, la Famiglia Reale continua a svelare nuovi dettagli sullo svolgimento della cerimonia. A informare delle novità su Twitter è il profilo ufficiale The Royal Family: la prima rivelazione è quella sul percorso che il futuro Re e la Regina consorte Camilla faranno il prossimo 6 maggio. A suggerirlo è una video mappa postata sul social: la processione della carrozza con i due reali partirà da Buckingham Palace e si dirigerà verso l’Abbazia di Westminster. Il mezzo che li trasporterà sarà la Diamond Stabile Jubilee Coach, la carrozza chiusa a sei cavalli è una commemorazione per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Dopo la cerimonia re Carlo e la regina consorte torneranno a Buckingham Palace cambiando carrozza: stavolta il ritorno sarà con la Gold State Coach, mezzo trainato da otto cavalli utilizzata utilizzata all’incoronazione di ogni monarca britannico da Giorgio IV. La grande età, il peso e la mancanza di manovrabilità hanno limitato il suo uso a grandi occasioni statali come appunto le incoronazioni, i matrimoni reali e giubilei di un monarca. «La Processione del Re, accompagnata dalla Escort della cavalleria domestica del sovrano, partirà da Buckingham Palace e procederà lungo The Mall, passando per Admiralty Arch e Trafalgar Square, lungo Whitehall e lungo Parliament Street fino all’Abbazia di Westminster», spiega ancora il profilo ufficiale. Poi i dettagli sul dopo incoronazione: «La processione dall’Abbazia di Westminster a Buckingham Palace prenderà la stessa strada al contrario e sarà caratterizzata da forze armate provenienti da tutto il Commonwealth e dai territori britannici d’oltremare e tutti i servizi delle forze armate del Regno Unito». E sulla carrozza scelta per il re e la regina: «Le loro maestà viaggeranno nel Gold State Coach, che fu commissionata nel 1760 e fu utilizzato per la prima volta dal re Giorgio III per recarsi all’apertura statale del Parlamento nel 1762, ed è stato utilizzato in ogni incoronazione da quella di Guglielmo IV nel 1831».

