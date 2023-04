La rivelazione choc del principe Harry: «Mio padre Carlo ha fatto un accordo con i giornali di Murdoch per favorire Camilla»

Il principe Harry sostiene che suo padre Re Carlo III, assieme a tutta la famiglia reale, aveva stretto un accordo con i giornali del gruppo Murdoch per favorire l’ascesa al trono di Camilla. E che per questo motivo erano state bloccate le azioni legali dei reali contro la stampa del magnate australiano. Accuse pesantissime, attualmente non supportate da prove, che ha rilasciato in una deposizione di 31 pagine presentata dai suoi legali nell’aula dell’Alta Corte di Londra, durante l’udienza di ieri 25 aprile e dedicata alla causa del principe contro Murdoch. L’obiettivo dell’accordo in questione era quello di «favorire l’accettazione tra il popolo britannico della mia matrigna (e di mio padre) come regina consorte (e rispettivamente come re) quando sarebbe venuto il momento, e che tutto quello che poteva rovesciare la barca doveva essere evitato a ogni costo».

Murdoch si difende. Nel mirino anche William

Sembrerebbe che proprio per questo motivo quando Harry fece causa al The Sun e al News of the World del gruppo Murdoch venne richiamato da Carlo. Che gli disse di «lasciar cadere le azioni legali perché avevano “un effetto su tutta la famiglia”». Dal canto suo, il gruppo Murdoch nega e smentisce le accuse. Mentre dalla famiglia reale non è ancora arrivata una replica. Tra le tante accuse ce n’è anche una che colpisce il fratello William, il quale sarebbe stato pagato un milione di sterline dal gruppo Murdoch per evitare di finire sotto processo per una serie di intercettazioni illegali. Per il momento, quindi, l’ipotesi di una pace all’orizzonte tra Harry e la Royal Family sembra allontanarsi sempre più.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: