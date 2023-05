Tutti i soldi di Re Carlo III, un patrimonio da 20 miliardi di euro e un debitore d’eccezione: Elon Musk

Il patrimonio della Corona ammonta in totale a 20,6 miliardi. Ovvero poco meno del prodotto interno lordo di alcuni paesi. L’utile del 2022 è arrivato a 408 milioni. Le proprietà sono raggruppate in tre holding: le Proprietà della Corona (Crown Estate), il Ducato di Cornovaglia e il Ducato di Lancaster. Re Carlo percepisce il 25% dei profitti dell’immobiliare, pari a 356 milioni di euro. Al principe William, erede al trono, va l’intero utile del Ducato di Cornovaglia, che è di circa 27 milioni. Il Sole 24 Ore riepiloga oggi tutti i soldi del re. Partendo dal patrimonio immobiliare. E da un moroso d’eccezione: Elon Musk.

Lo scorso gennaio infatti la Crown Estate ha fatto causa a Twitter. L’accusa è di non aver pagato l’affitto degli uffici a Piccadilly Circus. Che il social network ha di recente lasciato. Musk ora però deve pagare l’affitto per il periodo di morosità. Ma non c’è il rischio di problemi economici: la Crown Estate possiede 242 immobili nella capitale del Regno Unito. Le proprietà londinesi della Corona sono concentrate nel West End. In totale la Corona possiede l’1% del territorio dell’intera Gran Bretagna. Ma i possedimenti non sono proprietà privata di Carlo III. Le entrate il re le cede al Tesoro britannico in cambio di una sovvenzione. Che è regolata in modo da rimanere stabile anche in caso di calo dei profitti. Per il 2022-23 la Corona ha in programma di spendere 86 milioni di sterline, ovvero quasi 100 milioni di euro. È come se ogni abitante della Gran Bretagna versasse 1,29 sterline (circa 1,5 euro) per il mantenimento del re.

Negli ultimi dieci anni la Crown Estate ha pagato 3 miliardi di sterline di tasse. Tra i possedimenti anche metà delle coste del Regno Unito. E terreni, boschi e fattorie. Insieme al Windsor Great Park, un complesso di 2000 ettari a sud di Windsor spesso oggetto di location per film. La società possiede anche l’ippodromo di Ascot e 50 parchi eolici offshore che soddisfano il 41% del fabbisogno di elettricità delle abitazioni del Regno Unito. Secondo l’ultimo bilancio chiuso a marzo 2022, la Crown Estate ha incassato 312,7 milioni di sterline, pari a 365,6 milioni di euro. Si tratta del 16% in più rispetto al 269,3 milioni di sterline del periodo precedente.

