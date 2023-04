Ucraina, bombardamenti durante le celebrazioni della Pasqua ortodossa: morti una donna e due adolescenti

Questa notte in Ucraina si è festeggiata la veglia della Pasqua ortodossa, ma i bombardamenti non si sono fermati. Durante la celebrazione nella chiesa del centro di Donetsk, nei pressi della Cattedrale della Trasfigurazione, sono state diverse le esplosioni. Il bilancio è di una donna morta e due feriti, per il momento. A riferirlo è l’amministrazione del distretto Voroshilovsky della cittadina governata dalle forze filorusse. Sono stati una ventina i razzi lanciati nella città dell’Ucraina orientale e – secondo quanto spiegato dalle autorità della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) – si tratta di proiettili da sistemi missilistici a lancio multiplo. «La mattina di Pasqua, quando i parrocchiani stavano seguendo la funzione religiosa, il nemico ha attaccato il centro di Donetsk, nell’area della Cattedrale della Santa Trasfigurazione», ha detto il capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk Denis Pushilin. E ha fatto sapere che un asilo ha preso fuoco a causa di un colpo di granata. Tantissimi i danni: molti negozi sono stati colpiti.

Bombe su Mykolaiv e la rassicurazione di Zelensky

Anche nella regione di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, ci sono stati bombardamenti nella notte. Due adolescenti sono rimasti uccisi a Snigirevsky, che era stata liberata il 10 novembre 2022, come riferisce il capo militare regionale Vitaly Kim. Entrambe le vittime avevano 18 anni. Kim fa sapere che sono state una decina le esplosioni. Sono rimaste danneggiate due scuole, un ospedale e alcuni condomini «Oggi celebriamo la festa di Pasqua con una fede incrollabile nella nostra vittoria», tenta di rassicurare su Telegram Volodymyr Zelensky. «Abbiamo già fatto molta strada. Forse le vette più difficili ci attendono. Le supereremo. E insieme andremo incontro all’alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro Paese», aggiunge. E conclude: «La bandiera blu e gialla sarà certamente innalzata in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai diavoli. Il sole splenderà nel sud, il sole splenderà nell’est e il sole splenderà in Crimea. Il sole giallo e caldo in un cielo azzurro e pacifico, ed è la luce della giustizia».

