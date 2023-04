Ucraina, Vladimir Putin in visita all’esercito a Cherson e nel Lugansk: «Sono qui per ascoltarvi» – Il video

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata ucraina di Cherson. Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione a Cherson e Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Oltre al comando militare a Cherson Putin ha visitato il quartier generale Est della Guardia nazionale nella Repubblica popolare di Lugansk. Il presidente «ha ricevuto i resoconti sulla situazione dal generale Alexander Lapin e da altri alti ufficiali». Si è trattato della prima visita – di cui il Cremlino non fornisce dettagli su quando è avvenuta – nella Repubblica popolare di Lugansk, annessa dalla Russia nel settembre scorso.

«Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità dirette della gestione delle truppe. Stiamo lavorando in maniera professionale e concreta. Per me è importante ascoltare le vostre opinioni sullo sviluppo della situazione, ascoltarvi, scambiare informazioni», ha esordito Putin nel discorso all’esercito. «Vorrei chiedervi di iniziare il resoconto partendo dalla situazione a Cherson, per poi proseguire con quella di Zaporizhzhia. Poi chiederò a Mikhail Yurievich Teplinsky di esprimersi. So che per ordine del Capo di Stato Maggiore e del ministero della Difesa, è in prima linea da parecchio tempo e ha fatto un rapporto molto approfondito. Il ministero della Difesa e lo Stato Maggiore lo hanno molto apprezzato».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: