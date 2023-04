L’annuncio di Alfredo Cospito: «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame»

Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame cominciato il 20 ottobre del 2022. La decisione è stata comunicata al Tribunale di Milano ed è al momento immotivata. «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame», ha scritto su un modello prestampato di cui dispongono i detenuti, informando così i funzionari del Dap, del carcere di Opera e del tribunale di Sorveglianza di Milano. La Corte costituzionale, martedì 18 aprile, ha fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’Assise di Torino a decidere per la condanna all’ergastolo nei confronti dell’anarchico per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Nelle ultime settimane Cospito aveva già iniziato ad allentare lo stretto regime di digiuno in protesta del regime di 41 bis a cui è sottoposto. Lo sciopero della fame aveva fortemente debilitato il detenuto, che è ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano. Nelle scorse settimane aveva iniziato ad assumere alimenti, oltre all’acqua con zucchero o sale: parmigiano, integratori, caffè d’orzo, tè con limone, multivitaminici, latte, pastina col brodo. Da fonti ospedaliere viene fatto sapere che in questi sei mesi di digiuno il detenuto avrebbe perso circa 50 chili.

