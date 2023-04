Pavia, badante albanese uccisa in casa a coltellate. Ferito anche il fratello

Omicidio in pieno giorno in provincia di Pavia. Una donna è stata trovata morta oggi pomeriggio, 19 aprile, nella casa dove viveva a Scaldasole. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di Anila Ruci, una badante albanese di 38 anni che sarebbe stata massacrata a coltellate. Il corpo della donna è stato trovato poco prima delle 17, mentre all’esterno della casa, situata in via Piave, nel centro della cittadina della Lomellina, è stato trovato ferito da arma da taglio anche il fratello della donna. Quest’ultimo ha sui 30 anni e si trova ora in ospedale, ma avrebbe ferite lievi. Le autorità lo interrogheranno per accertare la sua versione dei fatti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno isolato l’area e stanno ora indagando nel tentativo di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

