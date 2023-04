Milan in semifinale, Salvini corre sul tapis roulant: «Otto chilometri per uno che non fa mai niente come me» – Il video

Otto non è solo il numero di coppe dalle grandi orecchie che il Milan potrebbe avere in bacheca il prossimo 10 giugno, dopo l’1-1 contro il Napoli. Ma anche il totale di chilometri percorsi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul suo tapis roulant per celebrare il passaggio del turno dei rossoneri. Certo, ci sono ancora da giocare le semifinali. Tuttavia, già essere dove si trova adesso è un grande risultato per il Milan, che in Champions League non arrivava così avanti dal 2007. Salvini non dice se ha corso per tutta la partita, o solo per sfogare la tensione degli ultimi minuti. Fatto sta che è soddisfattissimo del suo risultato personale e di quello «dei ragazzi». «Otto chilometri di tapis roulant per uno che non fa mai niente come me, perché lì dietro – motiva indicando la tv – sono passati i ragazzi. Si va in semifinale!», dice prima di lasciarsi andare all’esultanza in un video pubblicato sui suoi account social quando era da poco terminata la sfida del Maradona. E intanto c’è già chi, nei commenti su TikTok, fa dell’ironia: «Non fa mai niente. Quanta verità finalmente».

