Nervi tesi in Roma-Feyenoord, follia del vice di Mourinho: strattona un avversario davanti alla panchina, espulso – Il video

Tensione a mille durante Roma-Feyenoord sin dai primi minuti, non solo in campo ma anche in panchina, con il secondo di José Mourinho, Salvatore Foti, protagonista suo malgrado di un episodio da cartellino rosso. Sin dalle prima battute era stato il tecnico portoghese a lamentarsi con l’arbitro Taylor e i suoi collaboratori per i continui tentativi degli olandesi di perdere tempo in più occasioni. Poco dopo la mezz’ora però il clima si infiamma, quando Santiago Gimenez e il romanista Llorente si sono trovati a contendersi il possesso davanti alla panchina giallorossa. A pallone ormai uscito dal campo, i due hanno continuato a bisticciare, finché non è intervenuto Foti che si è avvicinato all’avversario e lo ha trattenuto. Gimenez si è subito accasciato a terra, accentuando la caduta. Si è subito creato un capannello di giocatori tra campo e panchina con momenti di grande nervosismo e risse sfiorate. Il quarto uomo però ha visto tutto e ha indicato Foti tra i principali responsabili, guadagnandosi così l’espulsione. Giallo invece per il secondo portiere del Feyenoord, tra i più attivi nel parapiglia.

