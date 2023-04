Incidente tra Immobile e il tram, i vigili: «I testimoni non sono attendibili, il semaforo funziona»

I vigili del gruppo Prati dicono che i testimoni che si sono presentati a distanza di due giorni dall’incidente che ha coinvolto un tram e il giocatore della Lazio Ciro Immobile non sono attendibili. Si tratta di tre persone che hanno detto che il semaforo era rosso quando il tram 19 è passato all’incrocio in piazza delle Cinque Giornate, tra Flaminio e Prati. Ma, scrive oggi Repubblica Roma, secondo la polizia municipale capitolina qualcosa non quadra. Il primo dubbio riguarda la tempistica: non si sono palesati il giorno dello scontro, mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze dei presenti. E hanno fornito tre versioni identiche. Per questo ora saranno riascoltati. E secondo il quotidiano rischiano la falsa testimonianza. Erdis Doraci, avvocato del calciatore, aveva parlato proprio di tre testimoni che dicevano che Immobile era passato con il verde.

La dinamica

Immobile aveva detto dopo lo scontro che il tram 19 era passato con il semaforo rosso. Il guidatore invece diceva di essere passato con il verde e che la Land Rover del calciatore procedeva a grande velocità. Immobile ha riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale. Ieri Immobile ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con la famiglia: «Il peggio è passato», ha scritto. Mentre il Comune di Roma ha confermato che il semaforo dell’incrocio funziona perfettamente. La precisazione è arrivata dopo che secondo alcuni taxisti la lanterna aveva problemi da qualche tempo. Un altro testimone ha detto: «Io ero fermo al semaforo. Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo. Non ci ho capito molto».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: