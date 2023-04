Cori e fumogeni contro Massimo Ferrero: sospesa per 7 minuti Sampdoria-Spezia a Marassi – Il video

Alta tensione allo stadio Marassi durante lo scontro diretto tra Sampdoria e Spezia. Al settimo minuto del secondo tempo un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi della Samp – in segno di protesta contro la società e il proprietario della squadra Massimo Ferrero – ha obbligato l’arbitro a interrompere il gioco tra i blucerchiati e lo Spezia. La visibilità in campo è stata infatti ridotta quasi a zero e Maresca non ha potuto fare altro, anche per consentire ai vigili del fuoco di intervenire. Dopo quasi sette minuti di stop, il gioco è ripreso anche in seguito all’annuncio dello speaker dello stadio che ha avvisato del rischio di interruzione definitiva della partita nel caso di ulteriori lanci di fumogeni e oggetti in campo. Il plateale gesto di contestazione, diretto contro Ferrero, è stato accompagnato da cori e diversi striscioni: «Liberate l’Unione Calcio Sampdoria. Se non capite il gesto chiedete a questi infami». La situazione societaria della Sampdoria è infatti molto difficile: il club è a rischio default. Intanto, il “derby della salvezza” si è chiuso sul risultato di 1-1 dopo i gol di Amione e Verde.

