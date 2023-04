Sudan, raggiunto l’accordo per un cessate il fuoco di 72 ore. L’annuncio degli Usa dopo «estenuanti negoziazioni»

I generali in guerra in Sudan hanno concordato un tregua di 72 ore nel conflitto civile in corso nel Paese. Ad annunciarlo è stato il segretario di Stato americano Antony Blinken, facendo sapere che l’accordo si estenderà dalla mezzanotte di oggi fino a quella del 27 aprile. L’accordo è stato raggiunto dopo 48 ore di «estenuanti negoziazioni» tra le forze armate del Paese, facenti capo al presidente Abdel Fattah al-Burhan e le Rsf (Rapid Support Forces), guidate dal vicepresidente dello Stato Mohamed Hamdan Dagalo. Non è la prima volta che negli ultimi 10 giorni le due fazioni giungono a un cessate il fuoco, ma nessuno ha retto fino al termine prestabilito. «Per promuovere una fine duratura dei combattimenti, gli Stati Uniti si coordineranno con i partner regionali e internazionali e le parti civili sudanesi, per arrivare alla creazione di un comitato per supervisionare la negoziazione, la conclusione e l’attuazione di una cessazione permanente delle ostilità, all’invio di aiuti umanitari in Sudan», ha aggiunto Blinken.

