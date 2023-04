Accoltella la sua avvocata e si suicida: il corpo trovato in casa nel Trevigiano

La vittima è la legale 50enne Meri Zorz. Al momento non è in pericolo di vita

Un’avvocata di 50 anni è stata colpita con un’arma da taglio da un cliente dello studio legale in cui lavora a Oderzo (Treviso), al termine di un colloquio. La donna, Meri Zorz, è stata trasportata all’ospedale dove si trova attualmente ricoverata, ma non è in pericolo di vita. La legale è stata colpita agli arti superiori e ha riportato ferite solo superficiali. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo immediatamente dopo l’accaduto e sono riusciti a rintracciarlo in un rustico appartenente alla sua famiglia. Ma una volta giunti sul posto si sono trovati di fronte al corpo del 52enne privo di vita. Secondo le prime informazioni, si ipotizza si sia suicidato. I due avrebbero avuto una discussione a causa di un contenzioso civile seguito dalla professionista, che è poi sfociata nell’aggressione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: