Fiumicino, la caccia all’uomo accusato di aver tentato di rapire un bambino: «Ha più di 50 anni e guida un’auto rossa»

Un uomo alto di più di 50 anni. Con un’automobile rossa che potrebbe essere una Citroen. Soltanto questo ad oggi si sa dell’uomo che avrebbe tentato di rapire un ragazzino a Isola Sacra a Fiumicino. L’identikit, piuttosto scarno, è stato ricavato dalla testimonianza del bambino, che secondo il suo racconto si sarebbe divincolato prendendolo a calci per scappare. Il tutto è accaduto sabato 22 aprile verso le 10 del mattino in via Arsia, una strada di Isola Sacra, parallela a viale Traiano, che corre lungo il porto canale, non lontano dal centro cittadino e dalla Darsena. La squadra mobile sta verificando le immagini delle telecamere. Che non avrebbero dato risultati. La procura di Civitavecchia ha imposto a tutti silenzio. La cittadina invece chiede l’identikit dell’uomo.

«Quella mattina ho sentito quel bambino che piangeva e diceva alla mamma “Verso la scuola”, forse indicava la direzione dove quell’uomo lo stava portando. Io pensavo a un bambino che stava facendo i capricci e siccome avevo sentito anche la voce della mamma non mi sono preoccupata più di tanto», racconta una vicina. Il fratello spiega all’edizione romana che il bambino «è stato eroico ma adesso è comprensibilmente scosso. Sta affrontando tutto abbastanza bene. Lui vorrebbe uscire per prendere un po’ di aria ma tutta questa attenzione lo sta stressando».

